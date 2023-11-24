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Экономика 24 ноября 2023 21:57

Директора «Магнита» рекомендовали направить на выплату дивидендов 42 млрд рублей

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Совет директоров (СД) ПАО «Магнит» рекомендовал выплатить своим акционерам дивиденды – 412 рублей на одну акцию. Данный размер доли от прибыли определили по результатам работы 2022-го, следует из решения СД, опубликованного на сайте раскрытия корпоративной информации.

Уточняется, что на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» направляется 42 000 726 736,15 рубля.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, утвердят 11 января 2024 года.

Отметим, что по состоянию на 24 ноября 2023 года акции ПАО «Магнит» стоят 6304 рубля за одну ценную бумагу. При текущей стоимости акций дивидендная доходность составит 6,54%.

Напомним, что последний раз компания выплачивала 294 рубля за каждую акцию – это были дивиденды по итогам работы 9 месяцев 2021 года, а список держателей акций, имеющих право на получение выплат, утверждали 29 декабря 2021-го.

#магнит #дивиденды #акции #инвестиции #фондовый рынок
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