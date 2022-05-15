Директора колледжей и их заместители пройдут обучение в «Артеке»

Минпросвещения России для директоров колледжей и их заместителей подготовило программу повышения квалификации, очный этап которой пройдет в сентябре в лагере «Артек». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Обучение коснется организации воспитательной работы в СПО и пройдет в три этапа.

Первый — заочный — с 26 мая по 25 августа.

Второй — очный — начнется 12 сентября в Международном детском центре «Артек», где директора и заместители директоров колледжей будут изучать основы инновационного менеджмента в образовательной организации.

Третий — образовательные семинары в регионах в период с 6 октября по 17 декабря.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань примет в этом году «Студенческую весну стран СНГ» с 1 по 8 сентября.