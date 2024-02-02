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Директора клининговой компании в РТ подозревают в неуплате более 48 млн налогов
В Татарстане руководителя клининговой фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
По версии следователей, с 2018 по 2020 годы 36-летний директор компании «Щисто» вносил в декларации ложные сведения о фиктивных сделках. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыть организаций на сумму более 48 млн руб.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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