Директора клининговой компании в РТ подозревают в неуплате более 48 млн налогов

В Татарстане руководителя клининговой фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

По версии следователей, с 2018 по 2020 годы 36-летний директор компании «Щисто» вносил в декларации ложные сведения о фиктивных сделках. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыть организаций на сумму более 48 млн руб.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.