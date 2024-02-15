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Директора казанской торговой фирмы подозревают в неуплате почти 80 млн налогов
Директор компании «КСИЛ Миллениум» подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2018-2021 годы глава компании вносил в декларации ложные сведения, в результате чего уклонился от уплаты налогов на сумму более 79 млн руб.
Незаконную деятельность выявили оперативники вместе с сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы по РТ.
В офисе фирмы проведен обыск, изъята необходимая документация, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия.
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