Директора казанской торговой фирмы подозревают в неуплате почти 80 млн налогов

Директор компании «КСИЛ Миллениум» подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2018-2021 годы глава компании вносил в декларации ложные сведения, в результате чего уклонился от уплаты налогов на сумму более 79 млн руб.

Незаконную деятельность выявили оперативники вместе с сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

В офисе фирмы проведен обыск, изъята необходимая документация, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия.