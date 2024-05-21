Директора казанской стройфирмы подозревают в уклонении от уплаты 49 млн рублей налогов

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Союз Технология». Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов, сообщила старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

По данным следствия, в период с 2017-го по 2019 год обвиняемый, действуя от имени своей компании, вносил ложные сведения в бухгалтерскую отчетность о финансово-хозяйственных операциях с контрагентами. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 49 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении директора ООО «Союз Технология» направлено для рассмотрения по существу в Авиастроительный районный суд Казани.