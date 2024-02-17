Директора казанской стройфирмы подозревают в неуплате налогов на 677 млн рублей

Руководителя фирмы подозреваеют в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в течение двух лет глава СМК «АК ТАШ» вносил в декларации ложные данные, уклонившись от уплата налогов на прибыль и НДС на 677 млн рублей.

Известно также, что ранее в отношении мужчины, также являющегося директором ООО «СФ «АК ТАШ», было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму более 284 млн рублей.