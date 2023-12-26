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Директора казанской стройфирмы подозревают в неуплате 114 млн рублей налогов
В Татарстане по факту неуплаты налогов возбудили уголовное дело против 57-летнего директора ООО «Стройинжиниринг», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, с 2018-го по 2021 год мужчина вносил в налоговые декларации ложные данные, уклонившись таким образом от уплаты НДС и налога на прибыль на 114 млн рублей.
Противоправную деятельность следователи выявили совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ. Ведется расследование.
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