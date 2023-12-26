news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 26 декабря 2023 14:07

Директора казанской стройфирмы подозревают в неуплате 114 млн рублей налогов

Скопировать ссылку

В Татарстане по факту неуплаты налогов возбудили уголовное дело против 57-летнего директора ООО «Стройинжиниринг», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, с 2018-го по 2021 год мужчина вносил в налоговые декларации ложные данные, уклонившись таким образом от уплаты НДС и налога на прибыль на 114 млн рублей.

Противоправную деятельность следователи выявили совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ. Ведется расследование.

#неуплата налогов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100