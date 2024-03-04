Директора казанской стройфирмы обвиняют в неуплате 32 млн рублей налогов

В Казани 48-летнего директора «Альянсэнерго» обвиняют в неуплате 32 млн рублей налогов, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как установили сотрудники Управления безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ, с 2018-го по 2021 год мужчина вносил ложные данные в декларации, уклонившись от уплаты крупной суммы НДС и налога на прибыль.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В данный момент ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.