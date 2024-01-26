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Директора казанской монтажной фирмы обвиняют в неуплате 77 млн рублей налогов
Директора казанской фирмы «Монтажэлектро» обвиняют в неуплате крупной суммы налогов, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
По версии следователей, с 2018-го по 2022 год директор фирмы вносил в налоговые декларации ложные денные, уклонившись таким образом от уплаты НДС, страховых взносов и налога на прибыль на сумму, которая превышает 77 миллионов рублей.
Противоправную деятельность удалось установить совместными усилиями следователей, сотрудников налоговой службы и УЭБиПК МВД.
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