news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 26 января 2024 15:06

Директора казанской монтажной фирмы обвиняют в неуплате 77 млн рублей налогов

Скопировать ссылку

Директора казанской фирмы «Монтажэлектро» обвиняют в неуплате крупной суммы налогов, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

По версии следователей, с 2018-го по 2022 год директор фирмы вносил в налоговые декларации ложные денные, уклонившись таким образом от уплаты НДС, страховых взносов и налога на прибыль на сумму, которая превышает 77 миллионов рублей.

Противоправную деятельность удалось установить совместными усилиями следователей, сотрудников налоговой службы и УЭБиПК МВД.

#неуплата налогов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2