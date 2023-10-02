Директора казанской фирмы обвиняют в валютных махинациях на 50 млн рублей и мошенничестве

Директора казанской фирмы «Юником» и его неустановленных пока сообщников подозревают в аферах и валютных махинациях на 50 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

По информации ведомства, с июля по ноябрь 2022 года под видом поставки полутвердого сыра злоумышленники похитили не менее 26 тысяч рублей Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также, по версии следствия, директор «Юником» с сообщниками под видом поставки твердого сыра похитили почти 8 тысяч рублей у детского сада из Сыктывкара. 136 тысяч были похищены ими у психоневрологического интерната, 13 тысяч рублей – у детского сада из Тамбова, 30 тысяч рублей – у детского сада из Хабаровского края, почти 2 тысячи рублей – у комплексного центра социального обслуживания населения в Тверской области. Также под видом поставки сыра сообщники похитили 39 тысяч рублей у детского сада из Иваново.

«По версии следствия, в совершении афер директору ‘’Юником’’ помогали представители обществ с ограниченной ответственностью ‘’Милкопт’’, ‘’Милквей трейд’’, ‘’Сыродельный концерн Алексеевский’’ и ‘’Про-Милк’’. По данным УФСБ России по РТ, в ’’Юником’’ также производили, хранили и сбывали молочную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – рассказали агентству в УФСБ России по РТ.

Кроме того, в 2021 году директор «Юником» разработал схему, участники которой переводили валюту на счет нерезидента с использованием подложных документов. Для этих целей были созданы такие фирмы, как «Лактик Милк» и «СырКомбинат». Таким образом, злоумышленники, по версии следствия, совершили валютные операции на 50 млн рублей.

Кроме того, сотрудники фирм планировали продавать на территории России фальсифицированную продукцию с техническими жирами, подменяя этикетки, чтобы скрыть качество товара.

В УФСБ России по РТ агентству рассказали, что в отношении директора «Юником» и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере.