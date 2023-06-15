Директора казанской фирмы обвиняют в уклонении от уплаты 53 млн налогов

Против директора казанской фирмы по производству пластиковых изделий возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, с 2017-го по 2020 год мужчина вносил в налоговые декларации и иные документы ложные данные о взаимоотношениях с 11 контрагентами.

Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 53 млн рублей.

Выявить противоправную деятельность удалось благодаря слаженной работе следователей и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ.