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Происшествия
2 февраля 2023  18:08
Алексей Новиков

Директора казанской фирмы обвиняют в уклонении от уплаты 116 млн рублей налогов

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В Татарстане против 44-летнего бывшего директора и учредителя ООО «Сириус» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как удалось установить следователям, действовавшим совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы по РТ, мужчина с 2017 по 2020 год вносил в налоговые декларации ложные сведения.

В течение трех дет директор ООО «Сириус» подавал информацию о фиктивной работе с 39 контрагентами, уклонившись от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму, превышающую 116 миллионов рублей.

#уклонение от уплаты налогов #следком рт
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