Директора казанской фирмы обвиняют в неуплате 54,1 миллиона рублей налогов

Прокуратура Республики Татарстан завершила расследование уголовного дела в отношении 46-летнего генерального директора ООО «Восток-Трейд Групп». Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Согласно материалам следствия, в период с января 2018-го по май 2021 года обвиняемый, возглавляя компанию, специализирующуюся на реализации спецтехники, организовал схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма неуплаченного налога составила 54,1 миллиона рублей.

Следователи установили, что руководитель внес заведомо ложные сведения в финансовую документацию компании, отразив фиктивные операции с 15 контрагентами. Эти действия позволили значительно занизить налогооблагаемую базу и уклониться от уплаты НДС в крупном размере.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой, уголовное дело передано в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.