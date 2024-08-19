Директора казанской фирмы будут судить за уклонение от уплаты 60 млн рублей налогов

В Казани директора ООО «Форс» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

По данным следствия, в период с 1 января 2020-го по 26 декабря 2022 года женщина предоставляла в налоговые органы заведомо ложные сведения. В частности, в декларациях фигурировали фиктивные взаимоотношения с 61 «проблемным» контрагентом.

В результате этих действий компания уклонилась от уплаты НДС на сумму более 37 миллионов рублей, а также налога на прибыль в размере свыше 23 миллионов рублей. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 60,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Копия постановления о возбуждении уголовного дела направлена в прокуратуру Республики Татарстан.