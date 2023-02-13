Директора казанской фирмы будут судить за невыплату почти 400 тысяч рублей зарплаты

Прокуратура Казани утвердила обвинение против 64-летнего руководителя местной организации о невыплате свыше двух месяцев зарплаты, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, руководитель казанской фирмы, занимающейся производством пластмассовых изделий, с июля по декабрь 2021 года не платил зарплату восьми работникам. Его долг превысил 484 тысячи рублей.

Свою вину мужчина признал и долг погасил полностью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд Казани.