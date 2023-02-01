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Происшествия
1 февраля 2023  20:18
Алексей Новиков

Директора казанского учебного центра ФАС подозревают в получении взятки

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Против 37-летнего директора ФГАУ «Учебно-методический центра» ФАС возбудили уголовное дело о получении взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следователей, между 2020 и 2021 годом мужчина заключил с индивидуальным предпринимателем договор на оказание рекламных услуг, но потребовал от коммерсанта треть от обговоренной суммы за помощь и в качестве вклада в их будущее сотрудничество.

В итоге предприниматель перечислила на счета супруги и доверенного лица директора учебного центра 104 тысячи рублей.

В данный момент следователи изучают обстоятельства дела, а также уточняют наличие дополнительных эпизодов преступной деятельности.

#следком рт #дача взятки
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