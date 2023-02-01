Директора казанского учебного центра ФАС подозревают в получении взятки

Против 37-летнего директора ФГАУ «Учебно-методический центра» ФАС возбудили уголовное дело о получении взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следователей, между 2020 и 2021 годом мужчина заключил с индивидуальным предпринимателем договор на оказание рекламных услуг, но потребовал от коммерсанта треть от обговоренной суммы за помощь и в качестве вклада в их будущее сотрудничество.

В итоге предприниматель перечислила на счета супруги и доверенного лица директора учебного центра 104 тысячи рублей.

В данный момент следователи изучают обстоятельства дела, а также уточняют наличие дополнительных эпизодов преступной деятельности.