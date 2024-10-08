Директора фирмы в Татарстане подозревают в налоговых махинациях на 25 млн рублей

В Татарстане руководителя местной фирмы подозревают в уклонении от уплаты 25 млн налогов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следователей, в 2020-2022 годы руководитель компании «Профмонтаж» вносил в налоговые документы ложные сведения о взаимоотношениях с 10 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 25 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.