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Директора фирмы в РТ заподозрили в налоговых махинациях на 26 млн
В Татарстане директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. Незаконную деятельность выявили экономические полицейские вместе с налоговиками.
Полицейские установили, что директор общества с ограниченной ответственностью вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с контрагентами. Следствие полагает, что таким образом бизнесмен уклонился от уплаты более 26 млн налога.
На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. Директору фирмы грозит до двух лет лишения свободы.
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