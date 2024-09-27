Директора фирмы в РТ заподозрили в налоговых махинациях на 26 млн

В Татарстане директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. Незаконную деятельность выявили экономические полицейские вместе с налоговиками.

Полицейские установили, что директор общества с ограниченной ответственностью вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с контрагентами. Следствие полагает, что таким образом бизнесмен уклонился от уплаты более 26 млн налога.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. Директору фирмы грозит до двух лет лишения свободы.