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Происшествия 31 января 2024 11:54

Директора фирмы в РТ подозревают в неуплате более 60 млн налогов

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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

По версии следователей, с 2018 по 2021 годы 40-летний директор компании «Люмсмарт» вносил в налоговые декларации сведения о фиктивных сделках. Таким образом он уклонился от уплаты налогов на сумму более 60 млн руб.

В настоящее время проводятся следственные действия, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

#уклонение от налогов
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