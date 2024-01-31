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Директора фирмы в РТ подозревают в неуплате более 60 млн налогов
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
По версии следователей, с 2018 по 2021 годы 40-летний директор компании «Люмсмарт» вносил в налоговые декларации сведения о фиктивных сделках. Таким образом он уклонился от уплаты налогов на сумму более 60 млн руб.
В настоящее время проводятся следственные действия, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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