news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 22 июля 2025 13:18

Директора фирмы в РТ, по вине которой рабочий упал с высоты и погиб, ждет суд

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане директор фирмы, по вине которой рабочий сорвался с высоты и погиб, предстанет перед судом.

Выяснилось, что женщина допустила к выполнению высотных работ в одном из торговых центров трех рабочих, не прошедших инструктаж и обучение.

В результате в декабре прошлого года рабочие стали передвигать 12-метровые леса с находившимся на них инженером. Во время перемещения, конструкция обрушилась, а мужчина получил травмы и через несколько часов скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2025
Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

22 июля 2025