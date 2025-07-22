Директора фирмы в РТ, по вине которой рабочий упал с высоты и погиб, ждет суд

В Татарстане директор фирмы, по вине которой рабочий сорвался с высоты и погиб, предстанет перед судом.

Выяснилось, что женщина допустила к выполнению высотных работ в одном из торговых центров трех рабочих, не прошедших инструктаж и обучение.

В результате в декабре прошлого года рабочие стали передвигать 12-метровые леса с находившимся на них инженером. Во время перемещения, конструкция обрушилась, а мужчина получил травмы и через несколько часов скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения.