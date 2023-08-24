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Происшествия 24 августа 2023 16:36

Директора стройфирмы в РТ обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 38 млн рублей

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Полицейские Татарстана выявили факт уклонения от уплаты налогов.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, директор строительной фирмы вносил в декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 28 контрагентами. В результате руководитель уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 38 млн рублей.

Противоправную деятельность удалось обнаружить благодаря спланированным действиям следователей, экономических полицейских и сотрудников УФНС Татарстана.

Следователи собрали все необходимые доказательства и возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». 42-летнему директору фирмы грозит до двух лет лишения свободы.

#МВД по РТ #уклонение от налогов #следствие
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