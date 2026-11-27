В Татарстане будут судить директора фирмы за уклонение от уплаты налогов и изготовление поддельных платежных распоряжений. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

По данным следствия, в 2020 – 2022 годах мужчина внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 34 контрагентами. Благодаря этому, он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 60 млн рублей. При этом он изготовил поддельные платежные распоряжения, на основании которых с расчетных счетов фирмы контрагентам были перечислено более 201 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела директор фирмы частично возместил ущерб на сумму 26 млн рублей. На имущество обвиняемого стоимостью более 90 млн наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

