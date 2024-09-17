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Происшествия 17 сентября 2024 16:49

Директора фирмы в РТ будут судить за то, что рабочего убило отлетевшее колесо «КАМАЗа»

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Руководителя казанской фирмы «АФТАЛИ+» будут судить за то, что по его вине погиб рабочий. По данным Следственного комитета РТ, в июне глава фирмы поручил водителю поменять колесо на «КАМАЗе», не проведя с ним необходимый инструктаж по технике безопасности и не обеспечив его спецоборудованием.

В момент накачки шины произошла разгерметизация, колесо отлетело в рабочего, от полученных травм он скончался.

В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. В ближайшее время директор фирмы предстанет перед судом.

#камаз #охрана труда
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