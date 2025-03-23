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Происшествия 23 марта 2025 12:15

Директора фирмы в Альметьевском районе будут судить за смерть оператора от удара током

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Директора организации в Альметьевском районе обвиняют в нарушении правил безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие утверждает, что директор, ответственный за охрану труда на предприятии, допустил к работе на буровой установке оператора, который не прошел проверку знаний требований безопасности и не имел необходимой группы по электробезопасности.

3 ноября 2023 года, выполняя работы по замене пульта на буровой площадке в Альметьевском районе, оператор коснулся оголенного электрического кабеля неисправного пульта и получил смертельный удар током.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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