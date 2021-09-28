Директора фирмы по ремонту машин из Казани обвиняют в неуплате 90 млн рублей налогов

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы руководитель организации «Конвентстройинжиниринг» внес в налоговые декларации ложные сведения, чтобы получить налоговую выгоду. Таким образом он мог уклониться от налогов на сумму более 92 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На мужчину завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, расследование дела продолжается. Следователи проводят обыски и устанавливают все обстоятельства произошедшего.