Директора фирмы из РТ обвиняют в даче взятки за проезд грузовиков через весовой контроль

Директора татарстанской фирмы обвиняют в даче взятки за беспрепятственный проезд грузовиков через весовой контроль.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, в 2020-2024 годах руководитель компании передал более 3,3 миллиона рублей начальнику госорганизации, управлявшему отделом по обеспечению весового и габаритного контроля в Альметьевске.

Обвиняемого взяли под стражу, расследование в отношении других фигурантов уголовного дела продолжается.