news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 февраля 2026 16:44

Директора фирмы из РТ обвиняют в даче взятки за проезд грузовиков через весовой контроль

Читайте нас в
Телеграм

Директора татарстанской фирмы обвиняют в даче взятки за беспрепятственный проезд грузовиков через весовой контроль.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, в 2020-2024 годах руководитель компании передал более 3,3 миллиона рублей начальнику госорганизации, управлявшему отделом по обеспечению весового и габаритного контроля в Альметьевске.

Обвиняемого взяли под стражу, расследование в отношении других фигурантов уголовного дела продолжается.

#су ск россии по рт #противодействие коррупции
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026