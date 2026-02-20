Директора фирмы из РТ обвиняют в даче взятки за проезд грузовиков через весовой контроль
Директора татарстанской фирмы обвиняют в даче взятки за беспрепятственный проезд грузовиков через весовой контроль.
Как сообщают в СУ СК России по РТ, в 2020-2024 годах руководитель компании передал более 3,3 миллиона рублей начальнику госорганизации, управлявшему отделом по обеспечению весового и габаритного контроля в Альметьевске.
Обвиняемого взяли под стражу, расследование в отношении других фигурантов уголовного дела продолжается.