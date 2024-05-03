Директора фирмы, давшего взятку, чтобы не платить млн штрафа, будут судить в Татарстане

В Татарстане уголовное дело против заместителя директора одной из фирм направлено в суд. Его обвиняют в даче взятки, при помощи которой он пытался избежать штрафных санкций за некачественно оказанные услуги, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Расследование, проведенное сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана, показало, что в 2023 году компания, где работал обвиняемый, заключила контракт на санитарное обслуживание с другой организацией.

В ноябре заказчик неоднократно обнаруживал недостатки в предоставляемых услугах, включая повреждение имущества, что могло привести к штрафам на сумму свыше 700 тысяч рублей. Заместитель директора, зная о проблемах, предложил заказчику отменить выявленные нарушения и игнорировать будущие за взятку в 180 тысяч рублей.

Заказчик сообщил о незаконных предложениях в правоохранительные органы, и все последующие действия обвиняемого находились под наблюдением. 5 декабря, после передачи денег, заместитель директора был арестован.