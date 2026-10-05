Директора четырех колледжей РТ награждены за патриотическое воспитание студентов

В заключительных мероприятиях Форума классных руководителей и Форума директоров школ, которые прошли в Национальном центре «Россия» в Москве, приняли участие 18 учителей и директоров из Татарстана. По итогам конкурса руководители четырех колледжей республики оказались отмечены наградами за работу по патриотическому воспитанию обучающихся, сообщают организаторы двух мероприятий.

Делегацию Татарстана составили педагоги из Казани, Набережных Челнов, Иннополиса, Азнакаева, Чистополя и других населенных пунктов. Среди делегатов были учителя и руководители из международных школ, гимназий, лицеев, средних общеобразовательных и кадетских школ, а также представитель специального учебно-воспитательного учреждения.

В общей сложности два форума собрали 700 классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования, а также 300 директоров школ из 89 регионов страны и города Байконура. Форумы организованы по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке Минпросвещения РФ.

На протяжении трех дней педагоги Татарстана вместе коллегами из других регионов и зарубежных стран обсуждали эффективные методы воспитательной работы, формирование гражданственности и патриотизма, вопросы управления образовательными системами и профессиональной ориентации школьников. Образовательную программу началась с панельной дискуссии «Личные истории: ценности, которые нас формируют», на которой выступили главы федеральных ведомств и общественные деятели.

Руководители школ приняли участие в заседании «Клуба директоров», где обсудили приоритетные задачи системы образования, потенциал клуба и проектирование новых форматов работы.