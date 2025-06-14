Директора «Челны-Мясо» обвинили в невыплате зарплаты на 1,8 млн рублей

Директора «Челны-Мясо» подозревают в невыплате сотрудникам зарплаты на 1,8 млн рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительной версии, с декабря 2024 года до апреля 2025 года руководитель не выплачивал заработную плату больше 40 сотрудникам. При этом мужчина имел возможность погасить задолженность, однако расходовал денежные средства на иные цели.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются подробности.