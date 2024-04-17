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Директора челнинской компании подозревают в уклонении от налогов на 46 млн
Директор компании в Набережных Челнах подозревается в уклонении от уплаты налогов. Ущерб оценивается более чем в 46 млн рублей, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 годы 48-летний директор и учредитель «ТПК «Вечный двигатель» вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках. Таким образом он уклонился от уплаты НДС на сумму более 46 млн рублей, считают следователи.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Челнинцу грозит до шести лет лишения свободы.
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