Директора челнинской фирмы уличили в уклонении от уплаты 114 миллионов рублей налогов

Совместная операция сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана и регионального управления налоговой службы позволила выявить серьезное налоговое правонарушение в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе полиции.

В процессе выездной проверки обнаружено, что руководитель ООО «ТеплоДом» умышленно уклонялся от уплаты налогов. Схема включала внесение ложной информации в налоговые декларации и другие документы, а также фиктивные сделки с другими организациями. В результате этих махинаций государство недополучило более 114 миллионов рублей в виде налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и страховых взносов.

По материалам проверки Следственное управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовные дела по двум частям, касающимся уклонения от уплаты налогов и страховых взносов организацией. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.