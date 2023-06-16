Директора ансамбля в РТ будут судить за «заработок» 1,1 млн рублей на фиктивной должности

Прокуратура РТ направила в суд дело мужчины, который фиктивно трудоустроил балетмейстера и присвоил более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в период с 2020 по 2022 директор фольклорного госансамбля кряшен «Бермянчек» фиктивно трудоустроил балетмейстера и получал начисленную зарплату. Ущерб региональному бюджету составил более 1,1 млн рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и вернул похищенные денежные средства.

В ближайшее время дело о мошенничестве в крупном размере будет направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу.

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков утвердил обвинение.