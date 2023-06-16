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Директора ансамбля в РТ будут судить за «заработок» 1,1 млн рублей на фиктивной должности
Прокуратура РТ направила в суд дело мужчины, который фиктивно трудоустроил балетмейстера и присвоил более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следователей, в период с 2020 по 2022 директор фольклорного госансамбля кряшен «Бермянчек» фиктивно трудоустроил балетмейстера и получал начисленную зарплату. Ущерб региональному бюджету составил более 1,1 млн рублей.
Мужчина полностью признал свою вину и вернул похищенные денежные средства.
В ближайшее время дело о мошенничестве в крупном размере будет направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу.
Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков утвердил обвинение.
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