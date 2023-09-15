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Директора Актанышского полигона ТБО будут судить за присвоение 184 тысяч рублей
В Татарстане директор Актанышского полигона ТБО предстанет перед судом за присвоение денег, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Кау установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, с 2017-го по 2023 год мужчина в отсутствии каких-либо оснований 9 раз поощрил себя премиями, причинив ущерб предприятию в 184 тысячи рублей.
Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, уголовное дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.
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