Директора Актанышского полигона ТБО будут судить за присвоение 184 тысяч рублей

В Татарстане директор Актанышского полигона ТБО предстанет перед судом за присвоение денег, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Кау установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, с 2017-го по 2023 год мужчина в отсутствии каких-либо оснований 9 раз поощрил себя премиями, причинив ущерб предприятию в 184 тысячи рублей.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, уголовное дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.