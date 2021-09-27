Директор «Зенита-Казани»: в обновленном Центре волейбола будет комфортно всем

Директор «Зенит-Казани» Олег Брызгалов на презентации команды рассказал о лидерстве клуба по работе с болельщиками, реконструкции Центра волейбола.

«В связи с проведением чемпионата мира 2022 года мы проводим реконструкцию Центра волейбола. Меняем все кресла на более удобные. Будет новый экран, раздевалки станут более комфортабельными. Комфортнее будет всем — игрокам, тренерам, болельщикам. Надеюсь, что к 30 октября, первому домашнему матчу, будет открыта многоуровневая парковка перед дворцом — гостям арены будет удобно», — сказал Брызгалов.

Не без гордости директор клуба констатировал лидерство клуба по работе с болельщиками: «У нас 350 тысяч подписчиков в соцсетях, это в 5 раз больше, чем у всех остальных клубов суперлиги вместе взятых! Клубное телевидение смотрят 120 тысяч поклонников волейбола из 56 стран мира. Сообщаю, что с 4 октября стартует продажа клубных абонементов. С 10 октября — билетов на домашние матчи».