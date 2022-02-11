Директор «Зенита» Брызгалов о будущем Бедножа: Ведем активные переговоры

Директор волейбольного клуба «Зенит-Казань» Олег Брызгалов рассказал корреспонденту «Татар-информа» о взаимном желании клуба и польского доигровщика, 27-летнего Бартоша Бедножа продлить сотрудничество.

«В данный момент мы ведем активные переговоры с Бедножем о новом контракте — подчеркнул Брызгалов. — Думаю, что в ближайшее время, в феврале, вопрос будет решен. Обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества. Исходим из его уровня игры, отношения к работе и с тренерами — по совокупности всех обстоятельств. Кроме того, у Бедножа есть потенциал для роста».

Напомним, что поляк перешел в казанский клуб в 2020 году после двух сезонов в итальянской «Модене». В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром «Зенита» в чемпионате России и помог команде завоевать Суперкубок России-2020.

В настоящее время Беднож является третьим по результативности игроком «Зенита». Как уточнил Брызгалов, клуб ведет переговоры о новых контрактах с еще несколькими игроками, поскольку думать о составе на новый сезон необходимо уже сейчас.