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Ру Тат
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19 мая 2021  09:41

Директор ХК «Нефтехимик»: Состав укомплектован на 90 процентов

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Директор хокейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов прокомментировал трансферную политику нижнекамского клуба в это межсезонье.

«За последнюю неделю мы подписали контракты с четырьмя иностранными хоккеистами. У нас еще одно место легионера пока свободное. Но, думаю, в ближайшее время эту вакансию тоже мы закроем. Считаю, что нам удалось пополнить состав нашей команды качественными легионерами. Работа на трансферном рынке игроков нами ведется давно. К подписанию контракта, как правило, предшествует долгая и скурпулезная работа, тщательное обсуждение деталей соглашения. В этом плане успешно взаимодействуем с главным тренером Олегом Леонтьевым, селекционером Павлом Костичкиным. Конечно, при принятии окончательного решения слово всегда за председателем Совета директоров ООО «ХК Нефтехимик» Тимуром Альбертовичем Шигабутдиновым, который в курсе всех переговорных процессов. Процентов на девяности, можно сказать, состав укомплектован. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть на предсезонку и предстоящий чемпионат», – цитирует Лерионова официальный сайт нижнекамского клуба.

хк нефтехимик
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