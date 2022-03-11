Директор ХК «Нефтехимик» Ларионов об итогах сезона: Работу Леонтьева оцениваю на отлично

Директор ХК «Нефтехимик» Ларионов на сегодняшней пресс-конференции подвел итоги сезона.

«Команду возглавил Олег Юрьевич Леонтьев, с тренерским штабом они здорово потрудились, их работу я оцениваю на отлично. Самоотдача ребят в матчах регулярного чемпионата и плей-офф была запредельной, они сделали всё, что могли, в том числе, и тренеры в части комплектования команды в рамках наших финансовых возможностей. Мы уложились в пол зарплат и стали вторыми по затратам на каждое заработанное очко. Это отличный показатель правильного использования средств акционеров для достижения спортивного результата», – приводит слова Ларионова клубная пресс-служба.

Директор клуба подтвердил практику выездных мастер-классов и товарищеских матчей с участием клуба. «После окончания прошлого сезона мы провели шесть мастер-классов и две игры в городах Татарстана. Сейчас мы также планируем проводить встречи в ДЮСШ и дворцах спорта, поскольку получили положительные отзывы. Болельщикам интересны такие мероприятия, мы получили хороший отклик молодёжи и увидели это на домашних матчах».

Ларионов сказал, что ведущие легионеры клуба, чешские защитники Клок и Кнот намерены продолжить карьеру в Нижнекамске и дал понять, что клубный бюджет на следующий сезон будет увеличен.

«У Клока и Кнота – действующие контракты, мы благодарны им, что они до конца выполнили свой долг, сыграли за нас в плей-офф, остались до последнего матча. Мы перед ними также выполнили все обязательства. С их стороны есть желание вернуться в команду, всё будет зависеть от того, какое положение будет перед стартом нового чемпионата. Что касается бюджета, он утверждён в сумме, которая чуть больше, чем в этом сезоне. Мы работаем в рамках этого предварительного бюджета и пока никаких изменений не ожидаем».