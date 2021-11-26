Ларионов: Бюджет «Нефтехимика» из-за пандемии сократился вдвое

Директор хоккейного «Нефтехимика» Игорь Ларионов заявил о том, что бюджет клуба ощутимо сократился в 2020 году из-за пандемии. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Бюджет сократился в два раза. Пришлось формировать команду, укладываясь в пол зарплат: тогда он составлял 270 млн рублей. Остальные деньги с трудом распределили так, чтобы нам хватило на поездки, проживание, питание, проведение учебно-тренировочных сборов, закупку формы, клюшек, обмундирования, выплаты зарплаты сотрудникам клуба», — уточнил директор нижнекамского клуба.

Также Ларионов подчеркнул, что в КХЛ нижнекамская команда — самая молодая. Средний возраст игроков — 23 года. «Бюджет тоже из нижней части турнирной таблицы. Рассчитываем на свою молодежь. Более половины команды — наши воспитанники», — добавил он.

После 32 матчей в активе нижнекамцев 34 очка — это седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем туре, 28 ноября, «Нефтехимик» примет на своем льду казанский «Ак Барс», ожидается республиканское дерби.