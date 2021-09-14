Директор ХК «Ак Барс»: «Есть вопросы к результатам, но на то есть объективные причины»

​​​​​​Хоккейный клуб «Ак Барс» сегодня завершит выездную серию матчем против ХК «Сочи». Команда Дмитрия Квартальнова идет седьмой на «Востоке», одержав две победы в шести матчах. О готовности казанцев к предстоящей встрече ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов.

«В целом мы хорошо провели предсезонную подготовку, тренировались полностью в Казани, выиграли домашний турнир, — рассказал специалист о предсезонной подготовке казанцев. — Команда готова физически, несколько игроков получили травмы, но это произошло в играх. В этом сезоне у команды будет еще один полноценный сбор — во время перерыва на Олимпиаду (зимние Игры-2022 в Пекине — прим. Т-и). Тренерские штабы всех клубов КХЛ запланировали что-то подобное, потому что месяц без игр и тренировок перед плей-офф проводить нельзя».

Мансур Усманов Фото: ak-bars.ru

По его словам, проведение сборов дома, а не за рубежом было инициативой тренерского штаба. В Казани созданы все условия для проведения тренировок, к тому же на решение специалистов повлияла пандемия коронавирусной инфекции. «Сейчас клуб ведет строительство реабилитационного центра в Республике Алтай. Мы рассчитываем на этот объект как на место тренировок команд системы в летний период и место восстановления спортсменов после травм», — добавил Усманов.

По его словам, на Алтае другой воздух и природа, что позитивно скажется на состоянии хоккеистов. К тому же регион привлекает клуб не только как место создания новых объектов: так, «Ак Барс» поддерживает местный национальный парк и ведет мониторинг снежных барсов, устанавливает фотоловушки и оказывает материальную помощь в данном направлении.

В заключение исполнительный директор «Ак Барса» рассказал о текущем состоянии команды.

«Есть вопросы к результатам, к игре, но на то есть и объективные причины, — считает он. — У нас не до конца укомплектована защитная линия, мы ждем оживления рынка игроков. Есть несколько травм и болезней, что сказывается на игровых сочетаниях. Но мы спокойно относимся к ситуации, на данный момент — это не самое худшее развитие из возможных».