Директор воскресной школы рассказала об особенностях сосуществования наций в РФ и США

В США множество национальностей, «варясь в одном котле», становятся американцами. Россия же идет по совершенно иному пути, на котором каждая нация является особенным цветком в едином букете. Таким сравнением в интервью для «Татарстан-24» поделилась директор многонациональной воскресной школы Казани Майя Хухунашвили.

«Это ужасное сочетание „вариться в котле“ говорит само за себя. Мы же говорим о букете, состоящем из разных цветов, который каждый сам по себе красив. И чем дальше ты сходишь со своего пути, тем труднее туда возвращаться», — объяснила она.

Педагог отметила, что путь, по которому следует Россия, наиболее оптимальный. Каждое поколение здесь оставляет свой след, по которому в дальнейшем ступают потомки. И такие тропы не должны становиться размытыми или стираться. «Да, мир меняется, мы не говорим, что наши дети должны жить так, как мы. Но этот огонь не должен погаснуть», — заметила она.

По словам Хухунашвили, несмотря на важность личного примера, общечеловеческие ценности не должны уступать место личному «я», эго человека.