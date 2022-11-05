Директор воскресной школы: Отцы в РТ более заинтересованы в обучении детей родному языку

После спада в 00-х татарстанцы вновь заинтересованы в обучении детей родному языку. Особенно это касается отцов в смешанных семьях, поделилась в интервью для «Татарстан-24» директор многонациональной воскресной школы Казани Майя Хухунашвили.

«Вы даже не представляете, сколько у нас пап, ожидающих детей, которые идут на изучение родного языка. Сейчас именно такая тенденция», — отметила она.

Специалист уверена, что это своеобразный инстинкт самосохранения, когда отец хочет, чтобы ребенок стал продолжателем его генетического «я». Именно от замотивированности семей в основном и зависит интерес детей к родному языку, ведь сами они пока не понимают его ценности.

«Как бы государство ни старалось, если в семье это не делается, то все очень сложно. Поэтому и сами родители должны понимать важность родного языка, потому что без языка национальность не сохранить. Не зная языка, ты теряешь свои корни, традиции. К нам даже приходят студенты, потому что в свое время родители их не отправили, а сейчас они понимают, что что-то утеряно», — заключила Хухунашвили.