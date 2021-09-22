Директор волейбольного «Динамо-Ак Барс»: «Цели у нас не меняются»

На предсезонной пресс-конференции казанского женского волейбольного «Динамо-Ак Барс» директор клуба Сергей Чернышев рассказал о целях и задачах команды в новом сезоне и охарактеризовал трансферную кампанию.

«Задачи у нас не меняются — победа в каждом матче и каждом турнире. Будем к этому стремиться», — заявил Чернышев.

Трансферную кампанию клуба директор оценил на «4» по пятибалльной шкале. «В нынешних условиях пандемии на рынке было небольшое количество игроков высокого уровня. Да, покинула клуб Арина Федоровцева, так давно решили ее родители, поэтому мы традиционно делаем ставку на собственных воспитанниц, на молодежь. Но пригласили трех новичков из краснодарского „Динамо“, отдав одну Анну Котикову. Мы всегда доверяем молодежи, что на мой взгляд, является справедливо и красиво, служит всему российскому волейболу», — подчеркнул Чернышев.

Говоря о реконструкции Центра волейбола перед мужским чемпионатом мира-2022, директор женского клуба поблагодарил международную федерацию за выбор Казани как одного из городов ЧМ-22: «Благодаря этому решению впервые за 11 лет в нашем дворце идет коренная реконструкция — будут заменены трибуны и кресла на главной арене. Окончание работ запланировано на ноябрь — тогда наша команда и сможет провести первые домашние матчи. Нельзя же играть в условиях стройки! В итоге условия для команды будут более комфортными».

Чернышев уточнил сроки контрактов легионерок «Динамо-Ак Барс». «Что у мексиканки Саманты Бриссио, что у хорватки Саманты Фабрис соглашения с казанским клубом рассчитаны до конца сезона 2021-2022. Бриссио еще не вернулась с Панамериканских игр, где стала серебряным призером в составе своей сборной, ждем ее в Казани 27 сентября. Кстати, что бы ни писали в Италии, никуда она летом от нас переходить не собиралась. А Фабрис уже в команде», — сказал он.

Кроме того, директор клуба уточнил, куда именно пойдет денежная премия за победу «Динамо-Ак Барс» на предсезонном турнире «Кубок губернатора Тульской области»: «Это наша традиция — подобные премии мы тратим на развитие клуба, инфраструктуру, медицинское обслуживание. Девочки, надеюсь, с пониманием отнесутся к этому, благо по своим контрактам они получают все в срок».