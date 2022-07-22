Директор «Вакууммаша»: Страна высоко оценила труд заводчан

В этом году казанский «Вакууммаш» получил звание «Предприятие трудовой доблести». О том, какой вклад в Победу в Великой Отечественной войне внес завод, занимавшийся ремонтом сельскохозяйственной техники, рассказал «Татар-информу» генеральный директор предприятия Евгений Капустин.

«Мы были удивлены, когда в список 14 предприятий трудовой доблести наряду с производителями оружия, боеприпасов и военной техники попал и наш завод. Однако этому есть простое объяснение», — заметил Капустин.

Он пояснил, что в годы Великой Отечественной войны «Вакууммаш» занимался ремонтом тракторных моторов, а также выпуском запасных деталей для тракторов. При этом в основном именно гусеничные тракторы использовались для буксировки для артиллерийских орудий.

Решение о создании предприятия было принято 14 ноября 1943 года, и всего через полтора месяца завод начал свою работу. За первый год было отремонтировано свыше 1 тыс. тракторных моторов и изготовлено несколько десятков тысяч запасных деталей для нужд фронта.

«Страна высоко оценила самоотверженный труд заводчан, 272 человека награждены правительственными наградами „За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны“, а общее количество награжденных на фронте и в тылу составило 1747 человек», — добавил Евгений Капустин.

Сейчас предприятие выпускает вакуумные насосы, использующиеся практически во всех сферах — от пищевой продукции до космической промышленности.