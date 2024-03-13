Директор «Узбеккино»: С «Татаркино» узбекских кинематографистов связывает крепкая дружба

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Дни узбекского кино сегодня стартовали в кинотеатре «Мир» в Казани. Это ответный визит узбекских кинематографистов в Татарстан. В декабре в Ташкенте при аншлагах прошли Дни татарстанского кино.

В программе показа – фильмы лауреаты ежегодной премии союза кинематографистов Узбекистана «Олтин хумо». В репертуаре Дней узбекского кино полнометражный фильм «Ильхак», «Узбечка», «Абдулла Орипов», «Браво, жена!», «Дорога в никуда».

Как отметил генеральный директор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов сегодня на круглом столе «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии» в Казани, с «Татаркино» узбекских кинематографистов связывает крепкая дружба.

«С того момента, как политика Узбекистана была направлена на расширение сотрудничества, взаимодействия с другими странами, в том числе и с кинематографистами России, более 100 лет мы совместно работаем», — сказал он.

По словам спикера, сотрудничество проходит по трем направлениям: обмен фильмами для показа, сфера образования и копродукция.

«Это копродукция с кинематографистами, которые приезжают в Узбекистан с предложениями по использованию наших локаций в своих фильмах. Мы оказываем определенный сервис. Ежегодно к нам приезжает около 3-4-х больших кинокопаний, особенно в Бухару», — отметил Фирдавс Абдухаликов.

Напомним, киностудия «Узбекфильм» совместно с «Татаркино» создали полнометражный игровой фильм «Сумбуль».

«Он хорошо был воспринят в обеих республиках. У нас на 8-е марта многие кинотеатры попросили этот фильм, потому что он хороший и добрый», — подчеркнул руководитель узбекской киностудии.

Как отметила модератор дискуссии Миляуша Айтуганова, завтра на совете директоров киностудий стран СНГ в Казани планируется обсудить возможность создания новых кинопроектов с участием Татарстана.