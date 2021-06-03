Директор Университета Иннополис рассказал, когда их беспилотники появятся на дорогах

В разработке у специалистов Университета Инноплис есть не только беспилотные автомобили, но и дроны с гибридной энергоустановкой, также они работают над беспилотным метро. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 рассказал директор Кирилл Семенихин.

«У университета есть ряд компетенций, например, бензиновый и электрический беспилотные автомобили. У нас есть беспилотный грузовик „КАМАЗ“, который может принимать участие даже в чрезвычайных ситуациях. Есть летающие беспилотные дроны, такой как конвертоплан — это гибридная машина, которая взлетает вертикально, потом переходит в горизонтальный полет. Взлетает дрон на электрических двигателях, а горизонтально он летит на керосиновом двигателе, это позволяет доставлять груз до 300 километров и до 15 килограмм», — поделился Семенихин.

Он добавил, что они совместно с «Трансмашхолдингом» работают по направлению беспилотного локомотива или метро. Сейчас проект проходит апробацию в ряде регионов России.

«Не ждите день икс и что на дорогах появятся беспилотные машины. В любом случае требуется время, но транспорт все больше и больше будет переходить в автономный режим», — заключил собеседник агентства.