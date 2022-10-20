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Ру Тат
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Общество
20 октября 2022  20:33
Наталья Рыбакова

Директор университета Иннополис о послании Президента РТ: Кадры решают все

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В послании к Госсовету Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил особое внимание на тот факт, что главную ставку нужно делать на подготовку профессиональных кадров. Это отметил директор университета Иннополис Кирилл Семенихин на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

«Кадры решают все – фраза из Советского Союза, которая действительно имеет под собой фундаментальную основу. Поэтому следующая задача, которую мы для себя выделяем, – это взаимодействие фундаментальной науки с реальным сектором экономики», – сказал эксперт.

Он отметил, что «наблюдает позитив от санкций», связанный с тем, что университет Иннополис тесно работает с российскими компаниями, входящими в топ-100, в числе которых «Татнефть», КАМАЗ, «Газпром» и другие.

Рустам Минниханов во время своей речи заявил, что экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам. Он также поставил задачу перейти на отечественное программное обеспечение и оборудование для достижения технологического суверенитета и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры основных секторов экономики предприятиям республики.

#послание президента рт
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