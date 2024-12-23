news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 23 декабря 2024 14:10

Директор УК пойдет под суд после травмирования ребенка на детской площадке в Бавлах

Скопировать ссылку

Директор компании «УК г. Бавлы» предстанет перед судом по обвинению в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие утверждает, что именно из-за него в июне 2023 года семилетняя девочка сломала ногу на карусели на детской площадке. В обязанности директора входило проведение осмотров дворовой территории, однако он не обнаружил, что карусель находится в неисправном состоянии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100