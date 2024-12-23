Директор УК пойдет под суд после травмирования ребенка на детской площадке в Бавлах

Директор компании «УК г. Бавлы» предстанет перед судом по обвинению в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие утверждает, что именно из-за него в июне 2023 года семилетняя девочка сломала ногу на карусели на детской площадке. В обязанности директора входило проведение осмотров дворовой территории, однако он не обнаружил, что карусель находится в неисправном состоянии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.