Директор театра Тинчурина рассказал о модернизации зрительного зала

Фанис Мусагитов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В зрительном зале Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина установят новое оборудование. Работы планируется провести в июле. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор театра Фанис Мусагитов.

«Сезон закрываем 29 июня спектаклем „Яратам! Бетте-китте!” („Люблю, и точка!”). В течение июля в театре будут проходить разные экскурсии и квесты. Также в июле ожидаются серьезные изменения в зрительном зале — мы поменяем кресла, установим новые, более комфортные. Приедет новое оборудование для синхронного перевода, комплектов будет хватать на всех. Сценический свет, звуковое оборудование тоже будут новые. У нас будет больше возможностей для создания добротных современных спектаклей», — пояснил директор театра.

Труппа Тинчуринского театра 30 июня совершит поездку в Билярск. «За полгода мы уже выполнили годовой план, значит, к концу года есть возможность дать 200 процентов», — не без иронии отметил руководитель театра.

Прошедший сезон Фанис Мусагитов оценил как «очень плодотворный». Всего коллектив выпустил восемь премьер, одна из них будет представлена 27 июня — интерактивный спектакль по пьесе Карима Тинчурина «Җилкәнсезләр» («Без ветрил»).