Директор Театра Наций Евгений Миронов: Мы приезжаем туда, где нас ждут

Сегодня в Набережных Челнах открылся фестиваль театров малых городов России, учредителем которого выступает Театр Наций. В преддверии этого события организаторы престижного театрального форума встретились с журналистами. На встрече руководитель Театра Наций Евгений Миронов подчеркнул, что фестиваль невозможно провести там, где нет содействия местных властей.

«Год назад мы собирались провести фестиваль театров малых городов России в Набережных Челнах, но пандемия нарушила наши планы. Но в этом году с удовольствием наверстываем упущенное. Гран-при, который получил челнинский театр на предыдущем фестивале, — это основное условие организации форума на татарстанской земле. Но есть ещёеодин немаловажный момент. Мы приезжаем туда, где нас ждут. В связи с этим я хотел бы выразить благодарность Президенту РТ Рустаму Минниханову. С первой секунды общения мы получили с его стороны не только понимание, но и полное содействие при организации фестиваля», — заявил учредитель театрального фестиваля малых городов, директор Театра Наций Евгений Миронов.

Фестиваль театров малых городов России — одно из важнейших событий культурной жизни российских регионов. Начиная с 2010 года, он проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры РФ. Инициатором проекта является руководитель Театра Наций Евгений Миронов. За время существования фестиваля в нем приняли участие более 5,5 тыс. театральных деятелей, на фестивальных площадках показали 216 спектаклей коллективы из 86 городов, а зрителями стали более 95 тыс. человек.

Фото: Эльвира Мухаметдинова