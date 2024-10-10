Директор Татгосфилармонии: «Ансамбль Файзи Гаскарова мы считаем братским»

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Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан выехал в гастрольный тур в честь своего 85-летия. В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая 13 октября зрителю будет представлена знаменитая программа «Танцы народов мира».

Как рассказал «Татар-информу» директор Татарской филармонии Кадим Нуруллин, на концерте ожидается аншлаг, а переговоры о приезде легендарного уфимского коллектива велись несколько лет.

По словам собеседника агентства, основатель башкирского ансамбля народного танца Файзрахман Гаскаров был тесно связан с Татарстаном. В 40-е годы XX века он служил здесь балетмейстером в Театре оперы и балета и Ансамбле песни и пляски. В 1946 году он поставил балет «Зюгра» Назиба Жиганова и работал над либретто и хореографией балета Александра Ключарева «Горная быль». Работал он над татарскими постановками и в 1960-е годы.

Имя основателя было присвоено ансамблю в 1988 году. «Башкирский ансамбль имени Файзи Гаскарова мы считаем братским, нас с ним связывает тесная дружба и многолетнее сотрудничество, поэтому мы рады принимать его в наших стенах. На концерт также придут артисты Государственного ансамбля Татарстана, чтобы поздравить своих башкирских коллег с юбилеем. Эти коллективы неоднократно выступали с совместной программой», — пояснил Кадим Нуруллин и сообщил, что в 2025 году планируется создать еще одну совместную татаро-башкирскую программу на базе Татарской государственной филармонии.

Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова неоднократно гастролировал в странах Европы и Юго-Восточной Азии, он является одним из лидеров профессионального хореографического искусства России.

В концертной программе «Танца народов мира» казанский зритель увидит лучшие номера, которые представляют культуру Башкортостана, России и всего мира. Это легендарные композиции из золотого фонда наследия Файзи Гаскарова: башкирские танцы «Семь девушек», «Проказницы», «Зарифа», «Гульназира», татарский трудовой танец «Косари» и другие шедевры репертуара.

После Казани коллектив продолжит гастроли в Саранске, Твери, Москве, Жуковском и Подольске.